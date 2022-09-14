Владимир Мединский о Владимире Сунгоркине: Большой профессионал, настоящий товарищ

Владимир Мединский выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Помощник президента России Владимир Мединский выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина.

«Скончался главред «КП» Владимир Сунгоркин. Талант. Очень хороший человек. Большой профессионал. Настоящий товарищ. Скорбим…», - написал помощник российского президента в своем Telegram-канале.

Напомним, главный редактор «Комсомольской правды» ушел из жизни в возрасте 68 лет в среду, 14 сентября. Все произошло, когда он отправился в очередную экспедицию в Приморском крае для того, чтобы собрать материалы по книге о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Как писал сайт KP.RU, причиной смерти Владимира Сунгоркина стал инсульт.

Соболезнования в связи со смертью главного редактора «Комсомольской правды» выразила Маргарита Симоньян, назвав Владимира Сунгоркина веселым, жизнерадостным и ироничным человеком. «Над всеми подшучивает - особенно над собой», - сказала она.