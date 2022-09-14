ВСУ безуспешно пытались вести наступательные действия на Николаевском направлении Фото: REUTERS

На Николаевско-Криворожском направлении войска Украины в ходе продолжающихся попыток наступления потеряли еще 150 военных. Информацию об этом официально распространило Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям и резервам войск Украины на всех операционных направлениях ведения боевых действий.

"В Николаевской области уничтожено 8 украинских танков, 13 боевых машин пехоты, 11 других бронированных машин и свыше 150-ти украинских военнослужащих", - подчеркивают в российском военном ведомстве.

Ранее в министерстве обороны России сообщали о том, что Вооруженные силы Украины неоднократно предпринимали безуспешные наступательные действия в Херсонской и Николаевской областях. Попытки "контрнаступления" ВСУ были начаты по прямому приказу украинского президента Владимира Зеленского.

По данным российского Минобороны, наступление на Херсонском и Николаевско-Криворожском направлениях закончилось для Украины полным провалом и гибелью большого числа военнослужащих ВСУ и иностранных наемников.