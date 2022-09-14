За четыре года количество микропластика в Байкале выросло на 50%. Ассоциация «Байкал без пластика» обсудила проблему с властью

Самое большое озеро мира – Байкал – всегда было олицетворением чистоты. Но в реальности Гордость России загрязнено микропластиком. Во время VI Международного Байкальского риск-форума, который проходит с 12 по 16 сентября в Иркутске, Ассоциация «Байкал без пластика» провела расширенное заседание, в котором приняли участие не только члены Ассоциации, но и представители власти и научного сообщества.

«К сожалению, многие до сих пор считают, что риск загрязнения озера Байкал – это миф. Туристы и местные жители не верят в микропластик и не осознают его опасность для экосистемы озера, склоны игнорировать проблему, а не решать ее, - пояснила председатель комитета по экологии ассоциации менеджеров России Ольга Санарова. - Благодаря проводимым исследованиям, мы видим, что состояние Байкала на самом деле под угрозой».

Ученые констатировали печальное состояние озера еще четыре года назад. Группу исследователей из десяти научных институтов возглавил кандидат биологических наук, старший научный сотрудник биологического факультета МГУ им. Ломоносова Михаил Колобов при поддержке компании En+ Group Олега Дерипаски.

«Основной вывод подтверждается из года в год: максимальное количество пластика содержится в Центральной и Южной частях озера Байкал. Чаще всего это полиэтилен, полипропилен и полиэстерол, - отметил ученый. - К сожалению, мы видим, что концентрация пластика и микропластика растет высокими темпами, и выросло на 50% только за время нашего наблюдения при том, что загрязнение им началось сравнительно недавно».

Проблемой загрязнения озера также обеспокоены представители власти. На встрече присутствовали главы министерств природных ресурсов и экологии Иркутской области и Республики Бурятия Светлана Трофимова и Наталья Тумуреева. Также заседание посетил депутат Госдумы Николай Будуев, который ранее внес проект поправок в Федеральный закон по Байкалу, предлагающий ограничить использование на Байкальской природной территории пластиковых пакетов и пластиковой посуды.

«Законопроект предполагает запретить продажу одноразовых пакетов и посуды из пластмассовых материалов, - сообщил парламентарий. - Конечно, весь пластик мы запретить не можем, но нужно начинать с малого и решать проблему поэтапно. Предложений было много, но мы сошлись на компромиссе. Коллеги, если у вас есть какие-то идеи, подсказывайте нам, помогайте. Давайте решать проблему вместе».

Члены Ассоциации стремятся привлечь внимание общественности совершенно разными методами. Ведется активная работа с населением, волонтерами, туристами и представителями власти. Были запущены образовательный ролик и социальная рекламная кампания «Красота не спасет мир без твоего участия» на улицах Иркутска, Москвы и Республики Бурятия.