Владимир Потанин передаст 50% акций Росбанка в благотворительный фонд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Интеррос» начинает процесс передачи до 50% акций Росбанка в эндаумент Благотворительного фонда Потанина. Об этом заявил основатель и президент компании Владимир Потанин.

Как сказано в заявлении, «таким образом, целевые капиталы фонда достигнут запланированного размера в 100 млрд рублей, что обеспечит финансовую устойчивость и долгосрочность его благотворительных программ».

Отмечается, что фонд стал самостоятельной благотворительной организацией, который теперь имеет независимые органы управления.

Также сообщается, что «Интеррос» передаст до 10% принадлежащих ему акций Росбанка на мотивационную программу для сотрудников Росбанка, в результате чего сотрудники получат ЦФА на акции банка, став бенефициарами бизнеса.

«Принятые решения - не первый и не последний мой шаг по передаче капитала на общественно-полезные цели», - заявил Потанин, который создал благотворительный фонд в 1999 году для реализации гуманитарных программ.