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Политика14 сентября 2022 10:49

Песков отреагировал на заявления, что Путина не пригласили на похороны Елизаветы II

Песков заявил, что Путин изначально не имел планов посетить похороны Елизаветы II
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков отреагировал на заявления, что Путина не пригласили на похороны Елизаветы II

Песков отреагировал на заявления, что Путина не пригласили на похороны Елизаветы II

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин изначально не имел никаких планов по участию в мемориальных мероприятиях, которые были посвящены королеве Великобритании Елизавете II. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что президент направил телеграмму с соболезнованиями, каких-либо иных планов по участию в мемориальных или иных мероприятиях президент не имел с самого начала», - заявил представитель Кремля, комментируя заявления ссылавшихся на источники британских СМИ о том, что Россию, Белоруссию, а также Мьянму не пригласили на похороны королевы Великобритании.

Напомним, на прошлой неделе, 8 сентября, Букингемский дворец объявил о смерти Елизавета II, которая правила Великобританией более 70 лет, а умерла в возрасте 96 лет. Как писал сайт kp.ru, как только Букингемский дворец заявил, что врачи британской королевы обеспокоены состоянием ее здоровья и рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением, новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сказала о том, что вся страна озабочено новостями о здоровье монарха