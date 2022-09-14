Песков отреагировал на заявления, что Путина не пригласили на похороны Елизаветы II Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин изначально не имел никаких планов по участию в мемориальных мероприятиях, которые были посвящены королеве Великобритании Елизавете II. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что президент направил телеграмму с соболезнованиями, каких-либо иных планов по участию в мемориальных или иных мероприятиях президент не имел с самого начала», - заявил представитель Кремля, комментируя заявления ссылавшихся на источники британских СМИ о том, что Россию, Белоруссию, а также Мьянму не пригласили на похороны королевы Великобритании.

Напомним, на прошлой неделе, 8 сентября, Букингемский дворец объявил о смерти Елизавета II, которая правила Великобританией более 70 лет, а умерла в возрасте 96 лет. Как писал сайт kp.ru, как только Букингемский дворец заявил, что врачи британской королевы обеспокоены состоянием ее здоровья и рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением, новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сказала о том, что вся страна озабочено новостями о здоровье монарха