Томская область усиливает партнерство с военным инноградом «Эра»

Исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур провел рабочую встречу с заместителем начальника по научной и образовательной деятельности Военного инновационного технополиса «ЭРА» Андреем Морозовым.Глава региона отметил на встрече, что «ЭРА» имеет более десяти соглашений о сотрудничестве с томскими университетами и предприятиями, на комиссию по инновационным проектам Министерства обороны РФ Томская область представила 66 инновационных проектов. В прошлом году 15 выпускников ТГУ, ТПУ, ТГАСУ и ТУСУРа отправились служить в научные роты по направлениям «информационная безопасность», «оружие на новых физических принципах» и другим, связанным с электроникой и разработкой новейших систем управления.

Владимир Мазур высоко оценил потенциал Технополиса «ЭРА» и отметил, что Томская область готова представить предложения под задачи Министерства обороны РФ, а также проработать с выпускниками вузов вопросы прохождения срочной службы в научных ротах военного иннограда.Глава региона предложил Андрею Морозову включить представителя военного иннограда в координационный совет по научно-технологическому развитию Томской области.

Научные роты – это специализированные подразделения Министерства обороны России, задача которых – научно-исследовательская деятельность, направленная на решение конкретных прикладных задач в интересах повышения обороноспособности России. Первые научные роты Вооруженных Сил РФ созданы в соответствии с решением Президента РФ от 17 апреля 2013 года. Набор в научные роты осуществляется среди выпускников бакалавриата и магистратуры вузов, обладающих необходимыми компетенциями.

Напомним, основное назначение Технополиса «ЭРА» – формирование эффективной модели организации исследований в интересах укрепления обороноспособности страны. Современные научно-исследовательские и производственные комплексы, созданные в технополисе, призваны способствовать эффективному внедрению передовых технологий в области обороны и безопасности, а также укреплению науки и инноваций России. Это новейшие научные разработки в области робототехники, информационной безопасности, нанотехнологий и наноматериалов, телекоммуникаций, цифровых технологий. Операторы научных рот участвуют в разработках малых космических аппаратов, машин жизнеобеспечения, медико-биологических исследованиях и многом другом.