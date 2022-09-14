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Общество14 сентября 2022 11:23

Дмитрий Артюхов провел заседание комиссии Госсовета по молодежной политике

Глава ЯНАО отметил, во всех современных странах молодежи сегодня уделяется большое внимание
Павел ЧЕРНЫШОВ

13 сентября под председательством помощника Президента, Секретаря Государственного Совета Игоря Левитина и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова состоялось заседание комиссии Госсовета по направлению «Молодежная политика». Это второе очное заседание комиссии в этом году, оно прошло в подмосковном Сенеже, первое состоялось в апреле в Салехарде.На заседании комиссии с докладами выступили губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

«На повестке разные вопросы, проанализируем социологию о том, что сегодня в большей степени волнует молодежь страны, - сообщил Дмитрий Артюхов. - Рассмотрим международный опыт в сфере молодежной политики. Он разный, но во всех современных странах молодежи сегодня уделяется большое внимание – нужно применять лучшие практики у нас в стране. Важно направлять ресурсы для развития молодежной инфраструктуры в регионы России. Как правило, они получали финансовую поддержку по остаточному принципу, поэтому много где видим существенный износ, это требует внимания. Сформулируем в ходе комиссии основные задачи, которые перед нами стоят в рамках подготовки Госсовета, чтобы у нас он носил прикладной, а не теоретический характер».

Участники заседания обсудили ключевые проблемы, успешный опыт и динамику изменения вызовов и сложностей с 2009 года – тогда проходил последний Госсовет по молодежной политике – до сегодняшних дней. Дмитрий Артюхов отметил, что для достижения значимых результатов нужны прорывные идеи, которые бы позволили молодым людям быть уверенными в своем будущем и возможностях самореализации внутри своей страны и региона. Для этого необходимо изучать международный опыт и брать его лучшие практики в работу, выходить на категории молодежи, которые остались вне проектов и мер поддержки, вырабатывать единые подходы к инфраструктуре, органам, полномочиям в сфере молодежной политики.

Специалисты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» представили результаты анализа содержания законодательства о молодежной политике и стратегий социально-экономического развития всех 85 субъектов страны. Сейчас существует разнородность нормативных правовых актов: 47 субъектов имеют детально проработанное законодательство, 27 – с кратко прописанными мерами в отдельных сферах, 11 субъектов не упоминают конкретных мер поддержки молодежи. Регионам необходимо обмениваться опытом для совершенствования законодательства, а также обновить профильный федеральный закон.