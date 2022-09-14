Дмитрий Артюхов провел заседание комиссии Госсовета по молодежной политике

13 сентября под председательством помощника Президента, Секретаря Государственного Совета Игоря Левитина и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова состоялось заседание комиссии Госсовета по направлению «Молодежная политика». Это второе очное заседание комиссии в этом году, оно прошло в подмосковном Сенеже, первое состоялось в апреле в Салехарде.На заседании комиссии с докладами выступили губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

«На повестке разные вопросы, проанализируем социологию о том, что сегодня в большей степени волнует молодежь страны, - сообщил Дмитрий Артюхов. - Рассмотрим международный опыт в сфере молодежной политики. Он разный, но во всех современных странах молодежи сегодня уделяется большое внимание – нужно применять лучшие практики у нас в стране. Важно направлять ресурсы для развития молодежной инфраструктуры в регионы России. Как правило, они получали финансовую поддержку по остаточному принципу, поэтому много где видим существенный износ, это требует внимания. Сформулируем в ходе комиссии основные задачи, которые перед нами стоят в рамках подготовки Госсовета, чтобы у нас он носил прикладной, а не теоретический характер».

Участники заседания обсудили ключевые проблемы, успешный опыт и динамику изменения вызовов и сложностей с 2009 года – тогда проходил последний Госсовет по молодежной политике – до сегодняшних дней. Дмитрий Артюхов отметил, что для достижения значимых результатов нужны прорывные идеи, которые бы позволили молодым людям быть уверенными в своем будущем и возможностях самореализации внутри своей страны и региона. Для этого необходимо изучать международный опыт и брать его лучшие практики в работу, выходить на категории молодежи, которые остались вне проектов и мер поддержки, вырабатывать единые подходы к инфраструктуре, органам, полномочиям в сфере молодежной политики.

Специалисты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» представили результаты анализа содержания законодательства о молодежной политике и стратегий социально-экономического развития всех 85 субъектов страны. Сейчас существует разнородность нормативных правовых актов: 47 субъектов имеют детально проработанное законодательство, 27 – с кратко прописанными мерами в отдельных сферах, 11 субъектов не упоминают конкретных мер поддержки молодежи. Регионам необходимо обмениваться опытом для совершенствования законодательства, а также обновить профильный федеральный закон.