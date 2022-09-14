Гендиректор «ФедералПресс» о смерти Владимира Сунгоркина: Бесконечно тяжело потерять такого человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Генеральный директор медиахолдинга «ФедералПресс» Иван Еремин от имени всего холдинга выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина.

«Коллективу издательского дома «Комсомольская правда» от имени медиахолдинга «ФедералПресс» и от себя лично выражаю глубокие соболезнования и искренне сочувствую постигшему вас горю», - заявил гендиректор медиахолдинга

Еремин отметил, что Владимира Сунгоркина «ценили не только в медийном сообществе, а знала и уважала, без преувеличения, вся страна». Он назвал главного редактора «Комсомольской правды» большим профессионалом, человеком одаренным, чутким, талантливым публицистом и медиаменеджером.

«Он по праву считался одним из создателей современной российской журналистики. Бесконечно тяжело потерять такого человека. Разделяем вашу боль невосполнимой утраты», - добавил он.

Напомним, Владимир Сунгоркин ушел из жизни в возрасте 68 лет, когда отправился в экспедицию в Приморском крае для сбора информации для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Как писал сайт KP.RU, причиной его смерти стал инсульт.