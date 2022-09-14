Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сделал громкое заявление о последствиях западных санкций для России Фото: REUTERS

Существенные риски для России от западных санкций никуда не делись, что выдавливание России с рынков продолжится. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания, посвященного обсуждению федерального госбюджета РФ на 2023-2025 годы.

"Риски, конечно, никуда не делись. До сих пор коллективному Западу не удалось исключить нашу страну из глобальной экономики", - отмечает российский премьер-министр.

Мишустин также напомнил, что все попытки привели к сверхвысоким ценам на мировом рынке, опасениям относительно того, как пройдет ближайшая зима.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что стратегия Запада по борьбе с Россией оказалась неэффективной. "Экономический блицкриг" недружественных РФ стран, по его мнению, полностью провалился, а российская экономика по-прежнему стабильно функционирует.

При этом Путин также подчеркнул, что от антироссийских санкций сейчас серьезно страдает и сам Запад. Он привел в пример наблюдающийся в западных странах "кризис стоимости жизни", который начался именно из-за введения санкций против РФ.