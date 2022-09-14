Соловьев выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Сунгоркина Фото: Анатолий ЖДАНОВ

14 сентября не стало Владимира Сунгоркина. Главный редактор «Комсомольской правды» скончался во время экспедиции в Приморье. Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев отреагировал на трагичное известие.

Свою трудовую деятельность Владимир Николаевич начинал в 1976 году собственным корреспондентом газеты «Комсомольская правда» в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.

Именно этот факт отметил Владимир Соловьев. Он подчеркнул, что сегодня молодежь не помнят, что такое Байкало-Амурская магистраль.

- А в наше время это была огромная стройка, туда ехали молодые люди, это была романтика дальних дорог, Дальнего Востока. И Владимир Николаевич — человек, родившийся как раз в Хабаровском крае, эту романтику понимал очень хорошо, - сказал он RT.

С тех пор, как стартовала грандиозная стройка, Владимир Николаевич прошел много журналистских ступеней и почти 30 лет стоял у руля «Комсомольской правды», выстроив огромный медиахолдинг.

- Он был одним из самых выдающихся и самых успешных медиаменеджеров современной России. Неслучайно он одним из первых получил звание «Заслуженный журналист России». Мы, конечно, выражаем самые глубокие соболезнования и семье, и коллегам. Владимира Николаевича мы никогда не забудем, - заключил Соловьев.

Владимир Николаевич также был отмечен наградами Союза журналистов: «Золотое перо», и «Легенда российской журналистики».

Владимир Сунгоркин скончался в возрасте 68 лет. Он умер от инсульта, сообщает телеканал "360".

Участники экспедиции не могли вызвать медицинскую помощь, потому что поблизости не было населенных пунктов. Перед смертью журналист находился в Красноармейском районе Приморского края, сообщает Пятый канал.