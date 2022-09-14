Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что представленный накануне Киевом проект о гарантиях украинской безопасности сосредоточен на вступлении Украины в Североатлантический альянс, отметив, что данный документ несет угрозу для Москвы.

«Речь идет о некоем документе, и никто не скрывает, что этот документ они имеют в виду до момента вступления Украины в НАТО», - заявил представитель Кремля, отметив, что ориентир на членство в НАТО для Украины по-прежнему сохраняется.

Песков заявил, что таким образом приобретает большую актуальность одна из причин, сделавшая ранее необходимым проведение Россией специальной военной операции на Украине. «Соответственно, остается главная угроза для нашей страны», - заявил он, уточнив, что при подписании украинского проекта у Москвы будет негативная реакция.

Напомним, днем ранее офис украинского президента представил проект гарантий безопасности для Украины, попросив при этом несколько стран выступить в качестве гарантов. МИД РФ назвал данный документ страшной кабалой для стран, согласившихся стать гарантами.