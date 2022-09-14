Ирен Папас сыграла роли в более чем 80 фильмах Фото: EAST NEWS

Известная греческая актриса Ирен Папас скончалась в Греции в возрасте 96 лет, сообщили на телеканале Skai. Многие годы она страдала от болезни Альцгеймера.

Телеканал назвал Ирен Папас "последней из великих актрис".

"Дорического образа, символ греческой красоты, известная представительница средиземноморской культуры за рубежом, харизматичная и динамичная женщина, Ирен Папас стала всемирно известной благодаря актерским способностям и своему духу", — говорится в публикации.

Ирен Папас сыграла роли в более чем 80 фильмах. Например, она работала с Андреем Кончаловским. Ее можно увидеть в его картине "Одиссея".

Фанатам кино она также известна по фильмам “Грек Зорба” (1964), “Дзета” (1969), “Тысяча дней Анны” (1969), “Послание” (1976), “Пушки острова Наварон” (1943).

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