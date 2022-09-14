Лукашенко пообещал Европе помочь с дровами и не дать замерзнуть этой зимой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не даст замерзнуть Европе этой зимой, указав на готовность поделиться с европейскими странами дровами.

«Не дадим Европе замерзнуть, поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут», - приводит близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул Первого» словам белорусского лидера, сказанные, когда он приступал к рубке полена в своей резиденции.

Лукашенко заявил, что в Европе на сегодняшний день должно быть не до выбора древесины для растопки печей. «Главное - чтобы было тепло», - отметил белорусский президент.

Глава государства отметил, что, желательно, чтобы эти предоставленные дрова достались прежде всего рядовым европейцам: «Надо подумать, чтобы крестьяне, рабочие получили, а не богачи», - заявил он, назвав главным, чтобы в Польше не замерзли президент республики Анджей Дуда и премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, отметив, что это белорусские соседи, «может, одумаются».