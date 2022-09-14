Зеленский опубликовал фото из Изюма Харьковской области Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Изюм Харьковской области, где встретился с военными Вооруженных сил республики. Фотографии со встречи политик опубликовал в своем Telegram-канале.

«Раньше, когда мы смотрели вверх, всегда искали синее небо. Сегодня, когда смотрим вверх, ищем только одно – флаг Украины. Наш сине-желтый уже развевается в Изюме. И так будет в каждом украинском городе и селе», – заявил украинский лидер.

На одном из фото запечатлен глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Напомним, ранее стало известно, что высокопоставленные американские чиновники и военные, в том числе помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли, вместе с украинскими должностными лицами разрабатывали стратегию «контрнаступления» Киева в течение нескольких месяцев.