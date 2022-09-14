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В мире14 сентября 2022 12:30

Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Встреча Эрдогана и Путина пройдет в Самарканде
Владимир РОМАНЕНКО
Встреча Эрдогана и Путина пройдет в Самарканде

Встреча Эрдогана и Путина пройдет в Самарканде

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На встрече в Самарканде президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным конфликт на границе Армении и Азербайджана. Об этом сообщило агентство Reuters.

Встреча Эрдогана и Путина пройдет в Самарканде на саммите Шанхайской организации сотрудничества 16 сентября. Помимо столкновения на границе Азербайджана и Армении планируется обсудить обсудит ситуацию на Украине и обеспечение стабильности в Сирии.

Ранее сайт KP.RU писал, что Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня с 8.00 по московскому времени. По заявлению Еревана, азербайджанские военные обстреляли армянскую территорию с помощью беспилотников и пытались «действия по продвижению позиций» на некоторых участках. В Баку в свою очередь заявили, что военные Армении обстреляли позиции азербайджанских войск на границе. Сообщалось также о раненых и погибших с обеих сторон.