Ситуация на границе Армении и Азербайджана крайне обострилась Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обстановка на границе Армении и Азербайджана крайне обострилась, заявил журналистам пресс-секретарь армянского министерства обороны Арам Торосян.

«Обстановка на границе вновь крайне обострилась. Начиная с 13:00 по всей протяженности границы от Сотка до Гориса наносятся интенсивные ракетно-артиллерийские удары, обстреливаются в том числе мирные населенные пункты», – сказал представитель Минобороны Армении.

Он также добавил, войска Азербайджана продолжают попытки продвижения.

Как писал сайт KP.RU, ранее Министерство обороны Армении заявило, что Азербайджан вел обстрелы из артиллерии и минометов, а также применил ударный беспилотник. В ведомстве отметили, что в основном инциденты отмечены в направлении Джермука и Верин Шоржа.

Напомним, обострение на армяно-азербайджанской границе началось в понедельник, 12 сентября. Армения и Азербайджан заявили об обстрелах своих территорий, сообщая также о погибших и раненых.