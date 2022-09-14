Косово намерено подать заявку на вступление в Евросоюз до конца 2022 года Фото: EAST NEWS

Власти непризнанной республики Косово намерены до конца этого года подать заявку на вступление в Евросоюз, заявила министр иностранных дел края Доника Гервала.

«Мы сказали, что подадим заявку, и подадим. Мы оповестили наших международных партнеров, что наша цель – подать заявку в этом году, так как мы хотим пользоваться статусом кандидата на вступление в Евросоюз», – передает слова дипломата Kosovo Online.

Напомним, ранее премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти заявил о желании Приштины вступить в НАТО.

Тем временем власти Сербии не намерены признавать суверенитет Косово, и никакие переговоры по этому вопросу Белград вести не планирует. Об этом заявил сербский президент Александар Вучич после общения с представителями Евросоюза, Германии и Франции.

Как писал сайт KP.RU, министр иностранных дел Сербии Никола Селакович заявлял, что отозвать признание независимости Косово готовы четыре страны.