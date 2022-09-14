Транспорт Федеральной службы безопасности России был обстрелян 14 сентября нынешнего года Фото: ТАСС

Министерство обороны Армении официально обвинило азербайджанских военных в обстреле транспортного средства ФСБ России.

"Удары были нанесены также по осуществлявшим гуманитарную миссию в зоне боевых действий транспортным средствам ФСБ России. Это свидетельствует о том, что, несмотря на заявления, Азербайджан не ставит разницы в выборе цели", - отметил пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян в специальном видеообращении, которое размещено в его официальных аккаунтах в социальных сетях.

Власти Азербайджана заявление армянского министерства обороны на данный момент пока никак официально не прокомментировали.

Ранее ситуация на границе Армении и Азербайджана серьезно обострилась. Обе стороны заявляют о ведущихся боевых действиях и сообщают о серьезных потерях как среди военнослужащих, так и среди мирных жителей.

После вмешательства РФ между Ереваном и Баку был установлен режим временного прекращения огня. Однако в итоге военные действия между армянской и азербайджанской армиями продолжились. В нарушении режима прекращения огня стороны конфликта обвиняют друг друга.