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В мире14 сентября 2022 12:45

Минобороны Армении: азербайджанские военные обстреляли транспорт ФСБ России

В Баку на громкие обвинения со стороны Еревана на данный момент пока никак не отреагировали
Александр КИСЛОВ
Транспорт Федеральной службы безопасности России был обстрелян 14 сентября нынешнего года

Транспорт Федеральной службы безопасности России был обстрелян 14 сентября нынешнего года

Фото: ТАСС

Министерство обороны Армении официально обвинило азербайджанских военных в обстреле транспортного средства ФСБ России.

"Удары были нанесены также по осуществлявшим гуманитарную миссию в зоне боевых действий транспортным средствам ФСБ России. Это свидетельствует о том, что, несмотря на заявления, Азербайджан не ставит разницы в выборе цели", - отметил пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян в специальном видеообращении, которое размещено в его официальных аккаунтах в социальных сетях.

Власти Азербайджана заявление армянского министерства обороны на данный момент пока никак официально не прокомментировали.

Ранее ситуация на границе Армении и Азербайджана серьезно обострилась. Обе стороны заявляют о ведущихся боевых действиях и сообщают о серьезных потерях как среди военнослужащих, так и среди мирных жителей.

После вмешательства РФ между Ереваном и Баку был установлен режим временного прекращения огня. Однако в итоге военные действия между армянской и азербайджанской армиями продолжились. В нарушении режима прекращения огня стороны конфликта обвиняют друг друга.