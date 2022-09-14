Азербайджан призывает Армению к прекращению огня и готов в одностороннем порядке передать противоположной стороне до 100 тел армянских военнослужащих Фото: EAST NEWS

Исходя из приверженности нормам международного гуманитарного права Азербайджан готов в одностороннем порядке передать Армении тела около 100 армянских военнослужащих, говорится в сообщении пресс-службы Госкомиссии по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан Азербайджана.

"Демонстрируя приверженность международному гуманитарному праву и ценностям гуманизма, Азербайджан призывает Армению к прекращению огня и готов в одностороннем порядке передать противоположной стороне до 100 тел армянских военнослужащих, погибших в результате предотвращения провокации против территориальной целостности нашей страны 12-13 сентября текущего года", - говорится в сообщении.

Баку также добавил, что проинформировал Международный Комитет Красного Креста о своем намерении.

Ночь 13 сентября на границе Армении и Азербайджана произошел обстрел границ. Власти с обеих сторон обвиняют друг друга в провокации и намерении сорвать мирные соглашения, подписанные ранее.

14 сентября сайт KP.RU писал, что Азербайджан заявил об обстреле границ со стороны Армении и нарушении режима прекращения огня. В военном ведомстве заявили, что все произошло в Лачинском и Кельбаджарском районах.