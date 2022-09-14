В 2023 году в Чувашии планируют обновить более 70 лифтов

Отмечается, что ранее в соответствии с поручением Главы региона Олега Николаева были приняты решения по дополнительной поддержке Республиканского фонда капремонта многоквартирных домов на реализацию мероприятий по ремонту, замене, модернизации лифтов, а также ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений.

Как сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Владимир Максимов, в 2023 году на замену лифтового оборудования планируется выделить около 130 млн. руб. При этом если ранее была запланирована замена 11 лифтов только за счет Республиканского фонда капремонта, то в наступающем году за счет субсидий будет отремонтировано дополнительно еще 65 лифтов.

Как стало известно, в ходе заседания были приняты изменения в постановление Кабинета Министров региона «О государственной поддержке спортсменов и тренеров Чувашской Республики». Документ был разработан в соответствии с поручением Главы Чувашии в целях господдержки спортсменов. Как чуть ранее пояснил глава Чувашии Олег Николаев, поскольку международные соревнования приостановлены, но за участие в них имеются бюджетные ассигнования на премирование, предлагается эти финансы направить на премирование спортсменов, занимающих ведущие места и получающих золотые медали на соревнованиях российского уровня.

Министр физкультуры и спорта республики Василий Петров пояснил, что премии будут получать региональные спортсмены, ставшие победителями и призерами всероссийских соревнований, а также их тренеры. Размер премий зависит от статуса соревнований и занятого места и варьируется от 6 до 12 тысяч рублей — для спортсменов, для тренеров — 50% от выплачиваемой спортсмену премии.

Также на заседании было принято постановление, которое позволяет увеличить период компенсационных выплат системообразующим организациям федерального уровня на создание временных рабочих мест для сотрудников, кто находится под угрозой увольнения — сроком до полугода. Ранее этот период не превышал трех месяцев. Однако, как уточнила министр труда и соцзащиты Чувашии Алена Елизарова, ситуация на предприятиях региона стабильная, численность сотрудников, находящихся под риском увольнения, незначительная.