КПРФ опровергла сообщения о просьбе Зюганова к Путину не назначать Кадырова главой Минобороны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой не назначать главу Чечни Рамзана Кадырова министром обороны РФ. Такое заявление сделали в партии.

«Публикация содержит подложный текст, выдаваемый за обращение председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на имя президента РФ В.В. Путина и направленный против главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова. Пресс-служба Центрального Комитета партии опровергает информацию, содержащуюся в сообщении газеты «Новые Известия», – сказано на сайте ЦК КПРФ.

Как заявили в пресс-службе партии, в статье газеты было представлено изображение сфальсифицированной подписи Зюганова, а для изготовления текста письма использовался фальшивый бланк ЦК КПРФ. Кроме того, говорится в заявлении, адрес электронной почты, с которой СМИ якобы получило обращение Зюганова, не имеет никакого отношения к КПРФ. В партии отметили, что планируют обратиться в Следственный Комитет России с целью «привлечения провокаторов к ответственности».

Как писал сайт KP.RU, ранее Кадыров заявил, что засиделся на посту главы Чечни и заслужил «бессрочный и длинный отпуск».