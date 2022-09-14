Франс Тиммерманс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

14 сентября на пресс-конференции исполнительный вице-премьер Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что Европу ожидают очень сложные зимы в ближайшие несколько лет. К сожалению, цены остаются высокими, и быстрого решения этому пока найти не получается, подчеркнул он.

"Цены остаются высокими, и нет быстрого решения. Следующие зимы, не только эта, будут сложными", - сказал Тиммерманс на пресс-конференции.

Напомним, что антироссийские санкции одни из самых серьезных из когда либо вводившихся. Не так давно об этом сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. По его словам, Европа знала о грядущих последствиях и о том, что подвергает “наши общества сложному процессу”, это “цена нашего выбора”. ЕС намерены отказаться от российского газа полностью не смотря ни на что.

Ранее сайт KP.RU писал, что Финляндия стала первой страной в ЕС, которая успешно отказалась от природного газа. Согласно мнению экспертов, страна не ощутила при этом проблем ни с производством, ни с отоплением.