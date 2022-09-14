Азербайджан опроверг заявления Армении об обстреле автомобиля ФСБ России Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Азербайджанские военные не обстреливали автомобиль Федеральной службы безопасности России, о котором ранее сообщила Армения, заявили в Министерстве обороны Азербайджана.

«Информация, распространяемая армянской стороной, о том, что подразделения армии Азербайджана якобы стреляли по военному объекту и автомобильной технике ВС РФ, расположенной в Гегаркуникской губернии, является полностью ложной и не отражает правды», – сказано в Facebook* ведомства.

В азербайджанском Минобороны считают, что Ереван таким образом пытается скрыть от международной общественности масштабные провокаций на азербайджано-армянской границе и сделать Организацию соглашения о коллективной безопасности «инструментом ее грязного дела».

Как писал сайт KP.RU, ранее Министерство обороны Армении официально обвинило азербайджанских военных в обстреле транспортного средства ФСБ России.

*Запрещенная в России экстремистская организация