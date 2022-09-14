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Политика14 сентября 2022 13:34

Азербайджан опроверг заявления Армении об обстреле автомобиля ФСБ России

Минобороны Азербайджана опровергло заявления Армении об обстреле автомобиля ФСБ России
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Азербайджан опроверг заявления Армении об обстреле автомобиля ФСБ России

Азербайджан опроверг заявления Армении об обстреле автомобиля ФСБ России

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Азербайджанские военные не обстреливали автомобиль Федеральной службы безопасности России, о котором ранее сообщила Армения, заявили в Министерстве обороны Азербайджана.

«Информация, распространяемая армянской стороной, о том, что подразделения армии Азербайджана якобы стреляли по военному объекту и автомобильной технике ВС РФ, расположенной в Гегаркуникской губернии, является полностью ложной и не отражает правды», – сказано в Facebook* ведомства.

В азербайджанском Минобороны считают, что Ереван таким образом пытается скрыть от международной общественности масштабные провокаций на азербайджано-армянской границе и сделать Организацию соглашения о коллективной безопасности «инструментом ее грязного дела».

Как писал сайт KP.RU, ранее Министерство обороны Армении официально обвинило азербайджанских военных в обстреле транспортного средства ФСБ России.

*Запрещенная в России экстремистская организация