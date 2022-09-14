Армения запросила у ОДКБ военную помощь Фото: REUTERS

Власти Армении обратились в Организацию соглашения о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой предоставить Еревану военную помощь для восстановления своей территориальной целостности, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Армения обратилась в ОДКБ по 4-й статье, попросила в том числе и военную помощь для восстановления территориальной целостности страны», – сказал политик в ходе выступления в парламенте страны.

По словам Пашиняна, ОДКБ запустила процесс, который должен привести к конкретным решениям. Как заявил премьер Армении, участники заседания Совета ОДКБ зафиксировали факт вторжения Вооруженных сил Азербайджана на территорию его страны.

Как писал сайт KP.RU, в среду, 14 сентября, Министерство обороны Армении заявило, что

Азербайджан вел обстрелы из артиллерии и минометов, а также применил ударный беспилотник.

Напомним, обострение на армяно-азербайджанской границе началось в понедельник, 12 сентября. Армения и Азербайджан заявили об обстрелах своих территорий, сообщая также о погибших и раненых.