Никол Пашинян сделал резонансное заявление по поводу возможного введения в Армении военного положения Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в настоящее время он не видит необходимости во введении в стране военного положения. Он отмечает, что армия Армении ведет активные боевые действия на границе с Азербайджаном, но пока ситуация позволяет обойтись без радикальных и крайних мер.

"С полуночи вчерашнего дня проект объявления военного положения был на моем столе, и мы периодически оцениваем ситуацию, необходимость принятия такого решения. Если мы не приняли такое решение, то считаем, что необходимости в этом нет", - подчеркнул глава правительства Армении, выступая на экстренном заседании парламента страны.

Ситуации на границе Армении и Азербайджана резко обострилась в ночь на 13 сентября 2022 года. Ереван и Баку обвиняют друг друга в обстрелах военных объектов и мирных населенных пунктов.

Армения уже официально обратилась за военной помощью к ОДКБ (организация сейчас изучая ситуацию на армяно-азербайджанской границе). Азербайджан же заявляет, что единственной причиной для начала боевых действий стали различные провокации со стороны армянских военных.