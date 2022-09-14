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В мире14 сентября 2022 13:42

Пашинян заявил, что не видит необходимости введения военного положения в Армении

Армянский премьер пообещал тщательно следить за ситуацией на фронте и принимать все необходимые решения
Александр КИСЛОВ
Никол Пашинян сделал резонансное заявление по поводу возможного введения в Армении военного положения

Никол Пашинян сделал резонансное заявление по поводу возможного введения в Армении военного положения

Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в настоящее время он не видит необходимости во введении в стране военного положения. Он отмечает, что армия Армении ведет активные боевые действия на границе с Азербайджаном, но пока ситуация позволяет обойтись без радикальных и крайних мер.

"С полуночи вчерашнего дня проект объявления военного положения был на моем столе, и мы периодически оцениваем ситуацию, необходимость принятия такого решения. Если мы не приняли такое решение, то считаем, что необходимости в этом нет", - подчеркнул глава правительства Армении, выступая на экстренном заседании парламента страны.

Ситуации на границе Армении и Азербайджана резко обострилась в ночь на 13 сентября 2022 года. Ереван и Баку обвиняют друг друга в обстрелах военных объектов и мирных населенных пунктов.

Армения уже официально обратилась за военной помощью к ОДКБ (организация сейчас изучая ситуацию на армяно-азербайджанской границе). Азербайджан же заявляет, что единственной причиной для начала боевых действий стали различные провокации со стороны армянских военных.