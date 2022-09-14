Пашинян заявил, что при обстрелах на границе Азербайджана погибли 105 армянских военных Фото: REUTERS

Вооруженные силы Армении потеряли в результате обстрелов со стороны азербайджанских войск 105 человек, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«По состоянию на данный момент уточненное число погибших – 105 человек», – сказал политик в ходе выступления в парламенте Армении.

Напомним, ситуация на границе Армении и Азербайджана резко обострилась в ночь на 13 сентября 2022 года. Ереван и Баку обвиняют друг друга в обстрелах военных объектов и мирных населенных пунктов.

Как писал сайт KP.RU, Армения уже официально обратилась за военной помощью к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Азербайджан же заявляет, что единственной причиной для начала боевых действий стали различные провокации со стороны армянских военных.

В среду, 14 сентября, Министерство обороны Армении заявило, что Азербайджан вел обстрелы из артиллерии и минометов, а также применил ударный беспилотник.