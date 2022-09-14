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В мире14 сентября 2022 13:51

Пашинян заявил, что при обстрелах на границе Азербайджана погибли 105 армянских военных

Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Пашинян заявил, что при обстрелах на границе Азербайджана погибли 105 армянских военных

Пашинян заявил, что при обстрелах на границе Азербайджана погибли 105 армянских военных

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Армении потеряли в результате обстрелов со стороны азербайджанских войск 105 человек, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«По состоянию на данный момент уточненное число погибших – 105 человек», – сказал политик в ходе выступления в парламенте Армении.

Напомним, ситуация на границе Армении и Азербайджана резко обострилась в ночь на 13 сентября 2022 года. Ереван и Баку обвиняют друг друга в обстрелах военных объектов и мирных населенных пунктов.

Как писал сайт KP.RU, Армения уже официально обратилась за военной помощью к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Азербайджан же заявляет, что единственной причиной для начала боевых действий стали различные провокации со стороны армянских военных.

В среду, 14 сентября, Министерство обороны Армении заявило, что Азербайджан вел обстрелы из артиллерии и минометов, а также применил ударный беспилотник.