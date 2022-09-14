Леонид Гозман* по решению суда проведет ближайшие 15 суток в спецприемнике Фото: ТАСС

Политик Леонид Гозман* по решению суда арестован в Москве на 15 суток. Поводом стала одна из публикаций в его соцсетях, где Гозман публично приравнял Советский Союз к нацистской Германии.

"Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.48 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного ареста на 15 суток", - пояснили в Тверском районном суде города Москвы.

Пост, за который его отправили в спецприемник, Гозман* опубликовал в "Живом журнале" девять лет назад.

Ранее Гозмана* уже арестовывали на 15 суток за нарушение аналогичной статьи Кодекса об административных правонарушениях.

Гозман* был советником и ближайшим соратником Анатолия Чубайса, покинувшего Россию после начала военной спецоперации на Украине. Гозман* и Чубайс много лет работали вместе в партии "Союз правых сил" (СПС), а также в компаниях РАО ЕЭС и "Роснано". Гозман* недавно заявил, что готов последовать примеру Чубайса и покинуть Россию.

*Леонид Гозман включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов