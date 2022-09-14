Еврокомиссия предложила странам Евросоюза устанавливать цену на электричество ниже себестоимости Фото: REUTERS

Еврокомиссия предложила дать право странам Евросоюза устанавливать цену на электричество ниже себестоимости, о чем говорится в распространенном в среду тексте инициативы по борьбе энергетическим кризисом в ЕС.

Такое предложение поступило от ЕК впервые в истории. Кроме того, ЕК предлагает снизить электропотребление на 10% до 31 марта 2023 года и на 5% в часы пикового потребления. Сокращение потребления электроэнергии будет рассчитываться от средних показателей в этот период за последние пять лет.

Также инициатива предполагает введение в ЕС временного лимита на прибыль энергетических компаний с низкой стоимостью электрогенерации, в том числе угольной, атомной и возобновляемой. Эти компании, отметили в ЕК, поставляют электричество в сеть по цене ниже уровня цен, определяемого более дорогими поставщиками, такими как газовые и мазутные теплоэлектростанции.

По мнению еврокомиссаров, компании с низким уровнем себестоимости энергии получают чрезмерные прибыли, в то время как издержки производства относительно стабильные. Ек предлагает установить потолок цен для компаний с низкой себестоимостью энергии на уровне 180 евро за МВт•ч.