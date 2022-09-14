Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответила на возмущения депутата Европарламента Манон Орби возросшими счетами за газ и электричество во Франции. Политик предложила коллеге отправить счета в Москву, намекая на вину России в энергокризисе в Европе.

Во время заседания в Страсбурге Манон продемонстрировала главе Еврокомиссии существенно выросшие счета за газ и электричество – их прислали евродепутату ее избиратели. По ее словам, сейчас некоторые французы встали перед выбором: оплачивать счета за энергию или покупать продукты.

«Счета, которые вы нам продемонстрировали, по-французски это действительно можно назвать «невыносимым». Но знаете что – отправьте эти счета в Москву», – ответила фон дер Ляйен.

Манон при этом отметила, что в то время, как европейцы страдают от энергокризиса, энергетические компании получают сверхдоходы, на что Еврокомиссия не обращает внимания.