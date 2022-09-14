Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление для возобновления заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление для возобновления заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Сообщение об этом опубликовано в среду на сайте правительства. Новый порядок играет особую роль в “перезапуске инвестиционного цикла”. Механизм предполагает возмещение затрат на инфраструктуру и стабилизацию условий предпринимательской деятельности.

"Бизнес получил возможность учитывать заемные средства в общем объеме капиталовложений. Налоговый мониторинг обеспечит ФНС прямой доступ к бухгалтерии компаний, которые реализуют проекты в рамках СЗПК, избавив от камеральных проверок. Это упростит возмещение затрат на строительство инфраструктуры", - пояснили в кабмине.

Поправки в законе уточняют состав и условия стабилизационных оговорок. Теперь уровень налогов и гарантии неизменности законодательства для инвесторов будут фиксированы. Благодаря этому становится возможным продлить срок стабилизации, когда инвестор не в состоянии выполнить обязательства при условии, что причины от него не зависят.

Регионам предоставлено право подготовки заключений на инвестиционные проекты с учетом оценки их воздействия на региональную экономику.

Работу над проектом поправок курировал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Поправки разработали на основе правоприменительной практики ранее заключенных 36 соглашений на сумму инвестиций 1,28 трлн рублей.

После утверждения поправок правительство работает над информационной системой "Капиталовложения".

"Разработкой занимается ФНС, уже готова первая очередь. Она позволяет заключать СЗПК в электронной форме. На базе "Капиталовложений" организуют реестр проектов СЗПК, мониторинг их реализации, возмещение затрат и предоставление налоговых вычетов", - сообщили в правительстве.

Ранее сайт KP.RU писал, что государство готово оказывать инвестиционную поддержку проектов, занимающихся развитием квантовых технологий в России. На это выделяется 100 млрд рублей. Организация получит субсидии при условии, что инвестирует равную государственной долю в разработки.