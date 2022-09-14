Украинские власти решили, что переговоры с ДНР и ЛНР не будут вестись ни в каком виде - даже по поводу судьбы военнопленных Фото: REUTERS

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил об отказе вести какие-либо переговоры о судьбе украинских пленных с Донецкой и Луганской Народными республиками. Он отметил, что подобные контакты киевские власти собираются вести исключительно с российской стороной.

"Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека готов вести разговор об освобождении наших граждан с российской стороной - омбудсменом Российской Федерации, госпожой Татьяной Москальковой. Как заявлял и прежде, я не легитимизирую республики и не веду переговоры с посредниками в виде ЛНР и ДНР", - сообщил украинский омбудсмен в своем официальном телеграм-канале.

Лубенец также подчеркнул, что он в настоящее время не готов ни к каким контактам с представителями ДНР и ЛНР даже на неформальном уровне.

Ранее Украина отказалась от ведения переговоров с Россией. С публичным заявлением о том, что "для переговоров сейчас не лучшее время" ранее выступил украинский президент Владимир Зеленский.

По данным министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, киевские власти решили выйти из переговоров с Москвой под давлением своих "западных кураторов". Лавров подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса, однако требования Москвы при гипотетической подготовке какого-либо соглашения между странами обязательно должны быть учтены в полном объеме.