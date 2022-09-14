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Здоровье14 сентября 2022 14:42

В России не вводят обязательное ношение масок

Глава Роспотребнадзора заявила, что в России не вводят обязательное ношение масок
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава Роспотребнадзора заявила, что в России не вводят обязательное ношение масок

Глава Роспотребнадзора заявила, что в России не вводят обязательное ношение масок

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России пока не вводят обязательное ношение масок в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«В субъектах рекомендуют ношение масок в общественных местах, но мы не вводим никакого регулирующего правила, которое бы обязывало носить маски», – сказала она.

По словам Поповой, в настоящее время Роспотребнадзор занимается информационно-просветительской работой. Там, где ей занимаются должным образом, она дает эффект, отметила глава ведомства. Кроме того, Попова заверила, что ситуация с распространением коронавируса остается под контролем.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре заявили, что необходимости вводить какие-либо ограничительные меры на федеральном уровне из-за распространения коронавирусной инфекции в России нет.

Как писал сайт KP.RU, в начале июля 2022 Роспотребнадзор снял ограничения, введенные из-за коронавируса.