Сергей Шойгу может выступить со специальным докладом в Госдуме РФ о ходе специальной военной операции на Украине Фото: kremlin.ru

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов сообщил, что в ближайшее время предложит Совету Госдумы пригласить министра обороны РФ Сергея Шойгу на заседание нижней палаты российского парламента.

"По итогам последнего заседания фракции приняли решение предложить Совету Госдумы пригласить на заседание палаты министра обороны РФ Сергея Шойгу, чтобы депутаты могли пообщаться с ним в закрытом режиме", - подчеркнул справедливоросс в своем телеграм-канале, уточнив, что представителей СМИ на возможное заседание с участием Шойгу не пустят.

13 сентября 2022 года с инициативой о приглашении Шойгу на одно из заседании ГД выступил депутат от "Справедливой России" Дмитрий Гусев. По его мнению, министр обороны мог бы подробно рассказать депутатам о ходе СВО, а также ответить на все интересующие парламентариев (и их избирателей) вопросы.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин публично призвал российских парламентариев обсуждать все детали специальной военной операции на Украине исключительной в закрытом режиме.

По его мнению, детали работы российских военных в ходе СВО ни в коем случае не следует выносить на публичное обсуждение. Кроме того, Володин полагает, что депутатам ГД необходимо быть крайне аккуратными и осторожными в формулировках, когда они говорят о российской спецоперации на Украине.