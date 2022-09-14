Врач рассказала, как правильно закаливать детей Фото: Shutterstock

Главный врач Детской городской клинической больницы им. З. А. Башляевой Исмаил Османов заявил, что резкое снижение температуры при закаливании может быть опасным для ребенка.

«Важно определиться, что мы понимаем под закаливанием. Некоторые обливают сразу холодной водой или еще босиком по снегу заставляют ходить. Но это неправильный метод. В закаливании ключевое слово «постепенно, поэтапно»: дети должны ко всему адаптироваться понемногу. Например, когда ребенка купают в воде температурой 37°, нельзя сразу окунать его в прохладную воду – температура должна понижаться постепенно», – пояснила врач в беседе с "Газета.ru".

По словам эксперта, даже при закаливании долго гулять в ветреную погоду с ребенком не стоит.

При этом ранее педиатр Андрей Продеус развеял миф о том, что закаливание повышает иммунитет. Он отметил, что обливание холодной водой не полезно, а, наоборот, создает дополнительный стресс для организма. Укрепить иммунитет можно при помощи правильного питания с необходимым количеством полезных веществ и витаминов, а также прогулок на природе, передает телеканал "360".

До этого врач-терапевт «ИНВИТРО-Ростов-на-Дону» Ирина Голотина пояснила, что в учебных и воспитательных учреждениях осенью часто возникают вирусные инфекции, такие как риновирусная, респираторно-синцитиальная, аденовирусная, а также грипп, коронавирус, энтеровирус и другие заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем, рассказывают "Известия".