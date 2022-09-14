В Чувашии на ремонт и строительство дорог по дорожному нацпроекту направили в этом году почти 4 млрд рублей

14 сентября в режиме видеоконференции состоялось заседание президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов прокомментировал итоги мероприятия и рассказал о кассовом исполнении федеральных программ и проблемных вопросах в реализации объектов капитального строительства.

Министр пояснил, что на воплощение регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году выделено 3,9 млрд рублей. За счет этих ресурсов в Чувашии требуется привести в нормативное состояние порядка 118 километров дорог и построить 15 километров линий электроосвещения. На сегодняшний день уложено 70, 57 км асфальтобетона, что составляет 55% от плана. Кассовое исполнение достигло 2,9 млрд рублей или 63%.

«Стоит отметить, что за аналогичный период 2021 года кассовое исполнение составило 1 267,6 млн. рублей и опережение темпов кассового исполнения в текущем году составляет 1 058,4 млн. рублей. По итогам года планируем обеспечить кассовое освоение средств, предусмотренных на реализацию данного проекта, в полном объеме», – отметил Владимир Осипов.

Ранее Глава Чувашии Олег Николаев в своем послании Государственному Совету поставил Минтрансу республики задачу обеспечить достижение доли норматива региональных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

По поручению Президента Владимира Путина в апреле этого года Правительство России выделило дополнительные 120 млрд. рублей на опережающее развитие дорожной инфраструктуры в регионах. Чувашия получила из федерального бюджета 859 миллионов. В соответствии с поручением Главы Чувашии Олега Николаева, средства были направлены на увеличение доли нормативных автомобильных дорог регионального значения до 44,84% и доли нормативных автомобильных дорог в границах Чебоксарской агломерации до 77%.

Дополнительные ресурсы из федерального бюджета в размере 129,1 млн. рублей были израсходованы на ремонт автомобильной дороги «Волга» – Козловка протяженностью 9 километров в Козловском районе. Работы проведены в рамках реализации программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». Объект сдали в эксплуатацию в конце июня.