Стоимость квартир резко выросла в Нижегородской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стоимость квартир в Нижегородской области резко выросла в 2022 году. Особенно сильно подорожали квартиры на первичном рынке жилья. Об этом свидетельствуют данные Нижегородстата.

- Во втором квартале цена одного квадратного метра в новостройках составила 117 тысяч рублей, на вторичном рынке — 100,2 тысячи рублей, - сообщает NewsNN со ссылкой на Нижегородстат. - Так, на первичном рынке во втором квартале 2022 года цены увеличились в сравнении с концом прошлого года на 23,1%, на вторичном — на 11,7%.

Как сообщается, еще в первом квартале 2022 года цена одного квадратного метра в новостройке составляла 104,4 тысяч рублей. Однако уже во втором цена подросла до 117 тысяч рублей за квадратный метр. Схожая картина и на вторичном рынке жилья. Здесь цена подскочила с 97,9 до 100,2 тысяч рублей за квадратный метр.

Напомним, ранее мы писали, что больше 1,1 тысячи гектаров земли выделили под строительство жилья в Нижегородской области. Этой информацией поделилось региональное правительство со ссылкой на данные управления Росреестра.

В ведомстве отметили, что с помощью сервиса «Земля для стройки» можно узнать, какие территории и земельные участки не застроены.

– При выборе участка на карте отобразятся его границы и информация о его площади, потенциале использования (строительство индивидуального жилого дома или многоквартирного дома), наличие инженерных сетей и так далее, – добавили в правительстве.