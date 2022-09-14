Джо Байден определился с кандидатурой нового посла США в РФ Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден предложит кандидатуру Линн Трейси на должность посла США в России. Информацию об этом распространил телеканал CNN со ссылкой на собственные высокопоставленные источники, знакомые с ситуацией.

В настоящее время Трейси занимает пост посла Соединенных Штатов в Армении, однако, по неподтвержденной информации, она якобы уже готовится к переезду из Еревана в Москву ждет возможности начать передавать дела своему преемнику.

Трейси ранее уже работала в России - она была заместителем главы американской дипмиссии в посольстве в Москве с 2014 по 2017 год.

Ранее предыдущий посол США в РФ - бывший заместитель американского госсекретаря Джон Салливан - покинул свою должность по собственному желанию и вернулся из Москвы на родину. Отставку Салливана с должность американского посла в Москве связывают с "семейными обстоятельствами", потребовавшими от дипломата как можно скорее вернуться в США.

При этом о понижении уровня дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном в настоящее время речи не идет, новый американский посол в РФ будет назначен уже в самое ближайшее время.