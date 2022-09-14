Глава Калужской области Владислав Шапша пообещал педагогам ЛНР дальнейшую поддержку

Губернатор Владислав Шапша встретился с руководителями школ Первомайска (ЛНР). Фото: пресс-служба правительства Калужской области

Калужская область будет и дальше оказывать поддержку школам ЛНР, сообщил губернатор Владислав Шапша. Регион помог восстановить образовательные учреждения Первомайска к началу учебного года и оснастил их учебниками. В ближайшее время Калужская область отправит в город-побратим партию канцтоваров, методическую литературу и технику для компьютерных классов. Об этом глава региона рассказал 14 сентября на встрече с делегацией работников сферы образования из Первомайска.

- Время непростое, но вы должны знать – мы будем вас поддерживать. Первые шаги сделаны. Помогли с ремонтом школ, в ближайшее время должны отправить два школьных автобуса, технику для компьютерных классов, методическую литературу. Но самое главное не стены, главное – люди, это вы. От того, чему и как вы учите детей, будет многое зависеть, - подчеркнул Владислав Шапша.

Из ЛНР в Калугу приехали семь директоров и заместителей руководителей школ во главе с начальником управления образования Натальей Михайловой. Гости благодарили руководство региона за поддержку, отметив, что помощь Калужской области накануне начала учебного года была своевременной и очень востребованной.

Во время командировки педагоги Первомайска познакомятся с организацией учебного процесса в Калужской области. Руководители образовательных учреждений региона поделятся с учителями из ДНР своим опытом и расскажут о государственных образовательных стандартах. Гости также побывают в детском технопарке «Кванториум», посетят несколько школ и Калужский государственный университет. Кроме того, для педагогов ЛНР приготовлена обширная культурная программа, включающая в себя посещение музеев и православных храмов.

Напомним, Калужская области заключила соглашение о побратимстве с Первомайском в июне этого года. Свои подписи под документом поставили губернатор области Владислав Шапша и глава администрации Первомайска Сергей Колягин. Калужские строители участвовали в восстановлении школ города. В начале учебного года регион обеспечил все школы Первомайска учебниками. Почти десять тысяч книг 7 сентября были доставлены в ЛНР. Литературу собрали в рамках акции «Книги Донбассу», организованной по инициативе министерства образования и науки Калужской области и Калужского государственного института развития образования.