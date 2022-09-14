Игровой продюсер Уточкин заявил, что у подростков-геймеров есть масса способов монетизировать свое хобби Фото: Василий Вахрин

Руководитель проекта Центра развития компетенций в бизнес-информатике Высшей школы бизнеса ВШЭ, игровой продюсер Вячеслав Уточкин заявил, что у подростков-геймеров есть масса способов монетизировать свое хобби.

По словам специалиста, они могут начать карьеру в киберспорте, создавать собственные игры, попробовать свои силы в играх по модели play-to-earn и стать игровым стримером.

«Есть масса ресурсов, при помощи которых подросток может играть в свою любимую игру и комментировать происходящее, делиться своими мыслями или просто веселить зрителей. Многие люди любят наблюдать за прохождением игр в онлайн-режиме – и награждать стримера за хорошее настроение. Вряд ли этот способ принесет подростку миллионы, но на карманные расходы хватит», – рассказал он в беседе с "Газета.ru"

Уточкин отмечает, что для стрима достаточно обзавестись web-камерой и гарнитурой.

Ранее руководитель MY.GAMES Store Родион Котельников заявил, что несмотря на то что российский рынок видеоигр покинули крупнейшие западные издатели и разработчики, геймеры могут не переживать о том, что останутся без видеоигр. По его словам, российский рынок сможет развиваться даже под санкциями: во-первых, в России множество талантливых разработчиков, во-вторых, на место западных компаний придут азиатские, а в-третьих, россияне будут играть через облачные сервисы, передают "Известия".

До этого коуч Юрий Мурадян рассказал о том, почему игры важны в развитии личности и бизнеса. По его словам, на сегодняшний день ведущие мировые компании используют игры в рабочем процессе. Это помогает мотивировать работников, привлекать новых клиентов, сводить к минимуму просчёты и порождать новые идеи. Компании применяют геймификацию с целью привлечь новых клиентов, увеличить лояльность существующих или же просто напомнить о себе, рассказывает ФАН.