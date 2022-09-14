Россия внесла в черный список 30 руководителей пиар-структур и представителей оборонного лобби Британии Фото: REUTERS

Россия расширила персональные санкции в отношении подданных Великобритании. На этот раз в черный список включены 30 руководителей пиар-структур и представителей оборонного лобби Соединенного Королевства, сообщает Министерство иностранных дел РФ.

«В связи с продолжением правительством Великобритании недружественного курса, в рамках которого Лондон принимает меры, нацеленные на дискредитацию специальной военной операции России на Украине, принято решение о включении в российский «стоп-лист» 30 руководителей британских структур, отвечающих за скоординированное продвижение антироссийской информационной повестки, а также представителей оборонного лобби Великобритании», – сказано на сайте ведомства.

Въезд в Россию запрещен в частности генеральному директору ассоциации Public Relations and Communications Association Ф.Ингхэму, соучредителю сетевой маркетинговой структуры PR Network Н.Регаццони и эксперту по химической и биологической защите X. де Бреттон-Гордону.

По информации МИД РФ, Ингхэм активно подталкивал британские компании отказаться от сотрудничества с российскими экономоператорами, «запугивая их моральными, этическими и репутационными последствиями работы в России». Пиар-агентство PR Network в свою очередь координирует работу 150 компаний, вовлеченных в информационно-пропагандистскую кампанию против России, утрвеждают в министерстве. В ведомстве заверили, что «стоп-лист» будет расширен.