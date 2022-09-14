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Общество14 сентября 2022 16:02

Пользователям iPhone посоветовали не обновлять iOS

Главред Wylsacom Media Побыванец посоветовал пользователям iPhone отключить автообновление iOS
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Пользователям iPhone посоветовали не обновлять iOS

Пользователям iPhone посоветовали не обновлять iOS

Фото: REUTERS

Главный редактор Wylsacom Media Александр Побыванец посоветовал пользователям iPhone отключить автообновление и не актуализировать мобильную операционную систему сразу после ее релиза.

«Я лично не люблю ставить обновления, потому что всегда возникают какие-то проблемы. Но у меня в рабочих целях есть несколько устройств, и бета-версию я на одно из них поставил. Что касается личного телефона, то я его не обновляю, потому что периодически какие-то проблемы возникают. Сколько лет это развивается, всегда есть вопросы к работе системы, тем более сразу после выхода», — сказал он в беседе с Lenta.ru

Специалист также заявил, что решить, обновляться или нет до последней верcии iOS 16, пользователь должен, исходя из своих предпочтений.

Ранее депутат Госдумы РФ, заместитель председателя комитета по информационной политике, технологиям и связи Андрей Свинцов в комментарии ФАН объяснил, насколько вероятна блокировка смартфонов на базе iOS в России. По мнению политика, такой сценарий развития событий вполне возможен.

Как напоминает RT, американская компания Apple выпустила новую версию своих операционных систем iOS 16, которая стала доступна в том числе и для российских пользователей. Отмечается, что в новой версии обновлён экран блокировки, на котором теперь можно показывать фото, а также настраивать стили шрифтов.