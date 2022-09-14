Пользователям iPhone посоветовали не обновлять iOS Фото: REUTERS

Главный редактор Wylsacom Media Александр Побыванец посоветовал пользователям iPhone отключить автообновление и не актуализировать мобильную операционную систему сразу после ее релиза.

«Я лично не люблю ставить обновления, потому что всегда возникают какие-то проблемы. Но у меня в рабочих целях есть несколько устройств, и бета-версию я на одно из них поставил. Что касается личного телефона, то я его не обновляю, потому что периодически какие-то проблемы возникают. Сколько лет это развивается, всегда есть вопросы к работе системы, тем более сразу после выхода», — сказал он в беседе с Lenta.ru

Специалист также заявил, что решить, обновляться или нет до последней верcии iOS 16, пользователь должен, исходя из своих предпочтений.

Ранее депутат Госдумы РФ, заместитель председателя комитета по информационной политике, технологиям и связи Андрей Свинцов в комментарии ФАН объяснил, насколько вероятна блокировка смартфонов на базе iOS в России. По мнению политика, такой сценарий развития событий вполне возможен.

Как напоминает RT, американская компания Apple выпустила новую версию своих операционных систем iOS 16, которая стала доступна в том числе и для российских пользователей. Отмечается, что в новой версии обновлён экран блокировки, на котором теперь можно показывать фото, а также настраивать стили шрифтов.