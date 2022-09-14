Антониу Гутерриш публично высказался о ситуации на Запорожской атомной электростанции Фото: REUTERS

Утечки радиации на Запорожской АЭС не зафиксировано, сообщил генсек ООН (Организации объединенных наций) Антониу Гутерриш.

Генсек ООН также заявил, что надеется на то, что безопасность Запорожской атомной электростанции будет соблюдаться всеми сторонами конфликта на Украине.

По данным информагентства ТАСС, Гутерриш также сообщил, что обсудил с российским президентом Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС и экспорт удобрений из РФ, в том числе аммониевых.

Ранее в министерстве иностранных дел России сообщили, что постоянные обстрелы Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины вполне могут привести к масштабной аварии. Как подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, возможные последствия этой аварии могут быть сравнимы по масштабам с последствиями катастроф на атомных электростанциях в Чернобыле и Фукусиме.

При этом, по данным временной военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области, боевики ВСУ обстреливали Запорожскую АЭС даже в тот момент, когда на станции работали сотрудники миссии МАГАТЭ.