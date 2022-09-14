В Госдуме призвали россиян не бояться цифровой валюты Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин заявил, что цифровой рубль похож на безналичный и призвал россиян не бояться этой цифровой валюты.

«Если безналичные деньги проходят через банковскую систему, и, соответственно, банки увеличивают их объем при помощи банковского мультипликатора — когда банк с одного рубля, который размещен на депозитах, может выдать несколько рублей кредитных, то цифровой рубль, поскольку он не проходит через банковскую систему, вот так вот увеличиваться в объеме не будет», - пояснил он в беседе с Lenta.ru

По словам парламентария , теоретически цифровой рубль может быть запущен уже в конце этого года.

Напомним, в начале апреля Минфин России доработал и внес в правительство законопроект о регулировании цифровых валют. В проекте Федерального закона "О цифровой валюте" уточнили и конкретизировали отдельные положения, в том числе касающиеся деятельности по цифровому майнингу. В ведомстве пояснили, что законопроект о регулировании криптовалют призван защитить права и средства россиян, рассказывает "Москва 24".

Ранее председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов объяснил концепцию электронного рубля. По его словам, основная идея в том, что государство берёт на себя часть функций традиционной банковской системы, передает RT.