Неизвестный летательный аппарат рухнул в Ставропольском крае Фото: соцсети

Неизвестный летательный аппарат упал в Ставропольском крае, рассказали журналистам в Главном управлении МЧС по региону. Он рухнул на территории Туркменского округа, уточнили в ведомстве.

«В 17:05 поступило сообщение о падении неизвестного летательного аппарата в районе села Кендже-Кулак Туркменского муниципального округа Ставропольского края. Информация уточняется», – сказали в краевом управлении МЧС.

Уточняется, что к ликвидации последствий падения привлекались 16 человек и шесть единиц техники. В свою очередь противопожарной и аварийно-спасательной службе Ставрополья сообщили, что в результате инцидента один пожарный получил осколочные ранения руки и ноги, а также ожог лица. Спасателя пришлось госпитализировать. В настоящее время причины падения летательного аппарат устаналиваются.

Напомним, в марте этого года в Крыму недалеко от границы с Украиной был сбит беспилотник.

В октябре 2021 в Калининградской области упал самодельный летательный аппарат под управлением 84-летнего пилота.