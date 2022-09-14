В Госдепе назвали цель политики США в Центральной Азии

Госдеп назвал целью политики США разъединение экономик стран Центральной Азии и России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цель политики Соединенных Штатов в Центральной Азии должна заключаться в разъединении экономик стран региона с экономикой России, заявила в заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID), входящего в Госдепартамент, Анджали Каур.

Как отметила Каур на слушаниях в комитете по иностранных делам Палаты представителей Конгресса США, Вашингтон сегодня принимает меры для укрепления взаимосвязанности экономик стран Центральной Азии и стимулирование их экономического роста». По ее словам, все это «критически важно для того, чтобы разъединить экономики стран Центральной Азии с российской экономикой», и это должно быть целью США.

Как писал сайт KP.RU, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал недопустимым для России размещение в Центральной Азии военной инфраструктуры США и Североатлантического альянса, отметив, что Москва выступает против возможности реализации таких инициатив.