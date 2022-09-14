Генсек ООН Антониу Гутерриш сделал громкое заявление по поводу зерновой сдлеки Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш выразил надежду на продление срока действия зерновой сделки, а а также устранение преград для экспорта удобрений из России.

«ООН ведет с РФ диалог не только о пролонгации, но и о расширении зерновой сделки», — цитирует Гутерриша агентство РИА Новости.

Ранее Гутерриш публично заявлял о том, что считает зерновую сделку важным шагом на пути к возможному установлению мира на Украине. По его мнению, необходимо сделать все, чтобы беднейшие государства мира никак не пострадали от украинского кризиса (по мнению генсека ООН, в самом негативном сценарии им может грозить настоящий голод).

При этом президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)-2022 во Владивостоке публично критиковал то, как реализуется зерновая сделка. По его мнению, большая часть вывезенного из Украины зерна достается не беднейшим странам, а европейским государствам. Подобную ситуацию российский лидер считает крайне недопустимой.