Путин обсудил с генсеком ООН вывоз украинского зерна и экспорт российского продовольствия Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Стороны обсудили вывоз украинского зерна из черноморских портов и экспорт российского продовольствия.

«Основное внимание уделено ходу реализации стамбульских пакетных договорённостей по вывозу украинского зерна из черноморских портов и экспорту российского продовольствия и удобрений. С обеих сторон акцентирована важность обеспечения в приоритетном порядке потребностей нуждающихся в продуктах питания государств Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки», – сообщается на сайте Кремля.

Генсек ООН проинформировал российского лидера о предпринимаемых организациях мерах по снятию препятствий для поставок на мировые рынки российских сельхозпродукции и удобрений, заверив, что полностью привержен решению этой задачи.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Президент России позитивно оценил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергетике и рассказал о предпринимаемых РФ мерах по обеспечению безопасности и защиты объектов станции. Также Путин и Гутерреш рассмотрели вопрос об организации миссии ООН по установлению фактов в связи с ракетным ударом, нанесенным Вооруженными силами Украины по СИЗО в Еленовке, в котором содержались украинские военнопленные.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ обратил внимание, что большая часть вывозимого с Украины зерна поступает в Евросоюз, а не развивающимся странам, которые нуждаются в продовольствии.