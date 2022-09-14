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В мире14 сентября 2022 18:17

Премьер Швеции Андерссон заявила о намерении подать в отставку

Она намерена возглавить социал-демократическую партию в оппозиции
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Премьер Швеции Андерссон заявила о намерении подать в отставку

Премьер Швеции Андерссон заявила о намерении подать в отставку

Фото: REUTERS

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон намерена подать в отставку после поражения на парламентских выборах. Об этом глава шведского правительства заявила сама на пресс-конференции.

«Завтра я подам прошение об отставке с поста премьер-министра, и ответственность за продолжение процесса формирования правительства перейдет к спикеру и парламенту. Когда будет новое правительство, я возглавлю социал-демократическую партию в оппозиции», – сказала Андерссон.

Напомним, 24 ноября прошлого года шведское правительство возглавила Магдалена Андерссон, сменившая Стефана Лёвена, который ушел в отставку. Однако спустя несколько часов после утверждения политик была вынуждена подать в отставку из-за распада коалиции.

Впрочем, менее чем через неделю она была вновь избрана премьер-министром королевства, не получив возражений парламентского большинства.