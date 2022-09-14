Аналитики спрогнозировали падение рубля к доллару до 61 за единицу Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

С начала августа рубль держит уверенные позиции по отношению к валюте. Все колебания происходят в узком коридоре и сейчас баланс спроса на иностранную валюту достигнут.

В скором времени возобновится покупка иностранной валюты в рамках нового бюджетного правила и это ударит по позициям рубля. Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

ДО тех пор пока новое правило не вступило в действие, курс рубль/доллар будет на отметке в 60 руб.

Сейчас в центре внимания участников рынка два события: отчет по инфляции в США и заседание ЦБ, которое пройдет 16 сентября. На нем, скорее всего, ключевая ставка будет снижена. И то и то событие подрывает позиции и рубля и доллара.

Еще одно событие, которое повлияет на рубль – это старт налогового периода, что традиционно поддерживает рубль. Экспортеры продают валюту, чтобы заплатить взносы в ФНС. В связи с этим до конца сентября возможны колебания в диапазоне 58–65 рублей.

Влияние на рубль также оказывают цены, по которым торгуется нефть на бирже. Нефтяные котировки пока в сравнительно стабильном состоянии, хотя и снизились до 92-95 долларов за баррель.

- Полагаю, что такая динамика будет всю следующую неделю, то есть, почти до конца сентября. Снижение ставки ЦБ ненадолго отразится на рубле, курс упадет по отношению к доллару до 61 за единицу, но это будет носить краткосрочный характер, -комментирует Life руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артем Деев.

Рубль также может укрепиться к доллару, но затем процесс стабилизируется, и в течение определённого времени курс будет продолжать колебаться в районе 59—60 рублей за доллар, пишет RT.

На фоне крупного международного финансового кризиса, а также событий, происходящих в мире, Российской Федерации следует грамотно использовать различные экономические инструменты, избегая валюты и активы недружественных стран. Эксперты советуют обратить внимание на золото, пишет ФАН.