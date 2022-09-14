Требующие отставки Пашиняна протестующие перекрыли центральный проспект Еревана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Протестующие в Ереване вышли к зданию парламента Армении и перекрыли центральный проспект города – проспект Баграмяна. Митингующие требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Причиной для протестов стали якобы произнесенные главой армянского правительства заявления о том, что ради мира в своей стране он готов к тяжелому решению подписать документы об уступках Азербайджану. Участники протестов призывают своих сторонников присоединиться к митингу.

Между тем сам Пашинян заявил, что никакие документы к подписанию не готовятся. Он призвал митингующих не манипулировать соотечественниками.

«Никакой документ не подписан и не готовится к подписанию. Это информационная диверсия, направленная внешними недружественными силами, чтобы сломить сопротивление страны», – написал премьер Армении в Facebook*.

Тем временем, как писал сайт KP.RU, Армения намерена обратиться к России за помощью из-за обострения на границе с Азербайджаном

*Запрещенная в России экстремистская организация