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В мире14 сентября 2022 19:02

Требующие отставки Пашиняна протестующие перекрыли центральный проспект Еревана

Премьер Армении призвал митингующих не манипулировать соотечественниками
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Требующие отставки Пашиняна протестующие перекрыли центральный проспект Еревана

Требующие отставки Пашиняна протестующие перекрыли центральный проспект Еревана

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Протестующие в Ереване вышли к зданию парламента Армении и перекрыли центральный проспект города – проспект Баграмяна. Митингующие требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Причиной для протестов стали якобы произнесенные главой армянского правительства заявления о том, что ради мира в своей стране он готов к тяжелому решению подписать документы об уступках Азербайджану. Участники протестов призывают своих сторонников присоединиться к митингу.

Между тем сам Пашинян заявил, что никакие документы к подписанию не готовятся. Он призвал митингующих не манипулировать соотечественниками.

«Никакой документ не подписан и не готовится к подписанию. Это информационная диверсия, направленная внешними недружественными силами, чтобы сломить сопротивление страны», – написал премьер Армении в Facebook*.

Тем временем, как писал сайт KP.RU, Армения намерена обратиться к России за помощью из-за обострения на границе с Азербайджаном

*Запрещенная в России экстремистская организация